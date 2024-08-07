IBF планирует провести бой между Муртазалиевым и Тимом Цзю

По информации источника, организация уведомила обоих боксеров о необходимости начала переговоров по проведению титульного поединка. Они должны будут прийти к соглашению до 5 сентября. Цзю — самый высокий по рейтингу боксер в той же весовой категории, доступный для поединка за чемпионский титул.

Муртазалиев является чемпионом организации в первом среднем весе. На счету 31-летнего боксера 22 победы и ни одного поражения.