10:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IBF планирует провести бой между Муртазалиевым и Тимом Цзю

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международная боксерская федерация (IBF) планирует организовать поединок между российским боксером Бахрамом Муртазалиевым и австралийцем Тимом Цзю, сообщает журналист Дэн Рафаэль в соцсети Х.

Источник: AP 2023

По информации источника, организация уведомила обоих боксеров о необходимости начала переговоров по проведению титульного поединка. Они должны будут прийти к соглашению до 5 сентября. Цзю — самый высокий по рейтингу боксер в той же весовой категории, доступный для поединка за чемпионский титул.

Муртазалиев является чемпионом организации в первом среднем весе. На счету 31-летнего боксера 22 победы и ни одного поражения.

Тиму Цзю 29 лет, он одержал на профессиональном ринге 24 победы (17 — нокаутом) при одном поражении и является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Свое единственное поражение боксер потерпел в конце марта в бою с американцем Себастьяном Фундорой.

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