IBF планирует провести бой между Муртазалиевым и Тимом Цзю

По информации источника, организация уведомила обоих боксеров о необходимости начала переговоров по проведению титульного поединка. Они должны будут прийти к соглашению до 5 сентября. Цзю — самый высокий по рейтингу боксер в той же весовой категории, доступный для поединка за чемпионский титул.
Муртазалиев является чемпионом организации в первом среднем весе. На счету 31-летнего боксера 22 победы и ни одного поражения.
Тиму Цзю 29 лет, он одержал на профессиональном ринге 24 победы (17 — нокаутом) при одном поражении и является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Свое единственное поражение боксер потерпел в конце марта в бою с американцем Себастьяном Фундорой.