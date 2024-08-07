Врачи оптимистичны в отношении здоровья избитого в Феодосии боксера Двали

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Врачи оптимистично настроены относительно здоровья чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали, который перенес операцию. Об этом ТАСС рассказали в семье спортсмена.

Во вторник боксеру была проведена операция на поврежденном глазу.

«Врачи настроены оптимистично. Все мы также верим в чудо», — сказал собеседник агентства.

Двали избили в Феодосии 28 июля. Позднее стало известно о задержании избивавших. Боксер получил тяжелые травмы и может потерять зрение на одном глазу.