10:40 (мск), источник: ТАСС

Боксер Кевин Джонсон проведет поединок 30 августа в Вологде

Противником спортсмена станет ирландец Шон Тернер.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон проведет бой против ирландца Шона Тернера 30 августа в Вологде. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

«Кевин Джонсон проведет реванш с Шоном Тернером 30 августа в Вологде по правилам бокса. Там же состоится бой Алексея Папина и Феликса Валеры», — сказал Хрюнов.

Первый бой прошел 17 февраля и завершился победой Джонсона.

9 января был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому 44-летнему боксеру было предоставлено российское гражданство. Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года.

Джонсон родился в США, он провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года он проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе.

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