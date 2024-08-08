00:47 (мск), источник: Sport24

Украинец Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу

Украинский боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 80 кг.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

На Играх в Париже 29-летний спортсмен в финальном бою победил Нурбека Оралбая из Казахстана.

Победа украинцу досталась благодаря раздельному решению судей (3:2). Для Александра Хижняка это первая олимпийская медаль. В 2020 году на Олимпиаде в Токио украинец, выступавший в весовой категории до 75 кг, завоевал серебро, уступив Эберту Консейсану из Бразилии.

Александр Хижняк принес Украине восьмую медаль на Олимпиаде в Париже.

Читайте также от «Sport24»
Жаркое фото Люси Чеботиной в сексуальном платье: «Тот самый плакат над кроватью твоего брата»
Комментатор «Матч ТВ» усмотрел провокацию со стороны девушки-корреспондента на интервью с тренером «МЮ»
«Вы возбуждаете сильнее, чем ровесницы». 46-летняя Анна Семенович получила признание от 24-летнего поклонника
Девушка Тимати показала сексуальную грудь в откровенном боди: горячее видео
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь