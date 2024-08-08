Украинец Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу

На Играх в Париже 29-летний спортсмен в финальном бою победил Нурбека Оралбая из Казахстана.

Победа украинцу досталась благодаря раздельному решению судей (3:2). Для Александра Хижняка это первая олимпийская медаль. В 2020 году на Олимпиаде в Токио украинец, выступавший в весовой категории до 75 кг, завоевал серебро, уступив Эберту Консейсану из Бразилии.