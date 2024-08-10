Вторая провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил алжирку Иман Хелиф и Линь Юйтин к участию в Играх в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были законными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике». В МОК также отметили, что эти две спортсменки стали «жертвами неожиданного и дискриминационного решения IBA». IBA лишена признания МОК и не имеет отношения к проведению олимпийского турнира по боксу.