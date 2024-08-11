Баходир Джалолов выиграл золото Олимпиады и вошел в историю

Это пятая золотая медаль для Узбекистана на Олимпиаде в боксе и восьмая у всей сборной. Ранее золотые награды Узбекистану принесли — Хасанбой Дусматов (до 51 кг), Абдумалик Халоков (до 57 кг), Асадхуджа Муйдинхужаев (до 71 кг) и Лазизбек Муллажонов (до 92 кг). Также победы отпраздновали дзюдоистка Диера Кельдиерова, таеквондист Улугбек Рашитов и борец Разамбек Джамалов.