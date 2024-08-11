У главного тренера сборной Узбекистана произошла остановка сердца на Олимпиаде

«Тренерская команда вернулась в зону разминки, все они праздновали победу, а затем из этой зоны донеслись крики, которые вовсе не были похожи на празднование. Просили врача и о помощи. Хардж был первым, кто откликнулся, и я последовал за ним с травматологической сумкой, которую мы носим с собой», — вспоминает Лиллис.