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Узбекистан стал победителем медального зачета Олимпиады-2024 в боксе

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по боксу.

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Было разыграно 13 комплектов наград — семь среди мужчин и шесть среди женщин, включающие 13 золотых, 13 серебряных и 26 бронзовых медалей.

Победителем медального зачёта ОИ-2024 по боксу стал Узбекистан, представители которого завоевали пять золотых медалей — все в соревнованиях мужчин. Вторую строчку в этом рейтинге занял Китай, боксёры которого выиграли три золотых и две серебряных медали. Третьим стал Китайский Тайбэй — одна золотая и две бронзовых награды.

Кубинские боксёры завоевали одно золото и одну бронзу, в активе Алжира, Ирландии и Украины по одной золотой награде. Представители Турции и Франции в боксе выиграли по две серебряных и по одной бронзовой медали.