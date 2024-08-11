Победа, которая дороже золотой медали. Врачи сборной Великобритании спасли жизнь тренеру из Узбекистана

— Тренерская команда вернулась в зону разминки, все они праздновали, а затем оттуда послышались крики, которые вовсе не были похожи на празднование. Звали врача на помощь. Харж первым отреагировал, а я последовал за ним. Я подошел через 30 секунд с сумкой для оказания неотложной помощи, которую мы всегда носим с собой, — приводит слова Лиллиса Sky News.