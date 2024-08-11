18:14 (мск), источник: Sport24

Тим Цзю ответил на отказ саудовцев делать ему бои: «Это какое-то недопонимание»

Российско-австралийский боксер Тим Цзю отреагировал на отказ министра развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха организовывать ему поединки.

Тим Цзю ответил на отказ саудовцев делать ему бои: «Это какое-то недопонимание» | Источник: Getty Images

Ранее аль аш-Шейх заявил следующее: «Я не буду работать с Тимом Цзю, пусть идет своей дорогой».

«Со своей стороны я никак не могу это прокомментировать. Моя команда будет в Саудовской Аравии на этой неделе. Надеюсь, что здесь имело место какое-то недопонимание с обеих сторон. Но верю, что они сядут за стол переговоров и обсудят планы на будущее», — заявил Цзю в интервью No Limit Boxing.

Тим Цзю должен провести следующий бой за звание чемпиона мира IBF в первом среднем весе против россиянина Бахрама Муртазалиева.

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