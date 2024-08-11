Тим Цзю ответил на отказ саудовцев делать ему бои: «Это какое-то недопонимание»

«Со своей стороны я никак не могу это прокомментировать. Моя команда будет в Саудовской Аравии на этой неделе. Надеюсь, что здесь имело место какое-то недопонимание с обеих сторон. Но верю, что они сядут за стол переговоров и обсудят планы на будущее», — заявил Цзю в интервью No Limit Boxing.