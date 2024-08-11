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Боксер из Киргизии завоевал серебро на Олимпиаде в Париже. Его тренер наблюдал за боем по телевизору в общежитии

Боксер из Киргизии Мунарбек Сейитбек вписал свое имя в историю киргизского бокса. Произошло это на Олимпиаде в Париже. Мунарбек отправился на Игры без тренера Беганаса Султанбаева и впервые завоевал медаль в боксе для своей страны.

Источник: Getty Images

Мунарбек Сейитбек дошел до финала, где проиграл узбеку Абдумалику Халокову. В этот момент тренер киргизского спортсмена находился в своем общежитии и наблюдал за поединком по телевизору. На Олимпиаду Беганас Султанбаев, тренировавший Сейитбека на протяжении 20 лет, не поехал по той причине, что боксер добыл путевку в июне, когда аккредитация закончилась.

Интересно, что в трех боях до финала секундантом Сейитбека был узбекский тренер Акмаль Хасанов. В финале помочь киргизскому боксеру он уже не смог, так как Мунарбеку противостоял его боец Абдумалик Халоков, победивший со счетом 3:0.

В финале Мунарбека Сейитбека поддерживал директор Департамента физкультуры и спорта Кыргызстана.