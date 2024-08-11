Боксер из Киргизии завоевал серебро на Олимпиаде в Париже. Его тренер наблюдал за боем по телевизору в общежитии

Мунарбек Сейитбек дошел до финала, где проиграл узбеку Абдумалику Халокову. В этот момент тренер киргизского спортсмена находился в своем общежитии и наблюдал за поединком по телевизору. На Олимпиаду Беганас Султанбаев, тренировавший Сейитбека на протяжении 20 лет, не поехал по той причине, что боксер добыл путевку в июне, когда аккредитация закончилась.