Боксер из Киргизии завоевал серебро на Олимпиаде в Париже. Его тренер наблюдал за боем по телевизору в общежитии

Мунарбек Сейитбек дошел до финала, где проиграл узбеку Абдумалику Халокову. В этот момент тренер киргизского спортсмена находился в своем общежитии и наблюдал за поединком по телевизору. На Олимпиаду Беганас Султанбаев, тренировавший Сейитбека на протяжении 20 лет, не поехал по той причине, что боксер добыл путевку в июне, когда аккредитация закончилась.
Интересно, что в трех боях до финала секундантом Сейитбека был узбекский тренер Акмаль Хасанов. В финале помочь киргизскому боксеру он уже не смог, так как Мунарбеку противостоял его боец Абдумалик Халоков, победивший со счетом 3:0.
В финале Мунарбека Сейитбека поддерживал директор Департамента физкультуры и спорта Кыргызстана.