Олимпийский бокс умирает. Гендерный скандал — лишь один из пугающих сигналов

Отказ МОК от проведения одновременно и хороший сигнал, и плохой. Здорово, что там понимают — заниматься боксом должна боксёрская организация. С другой стороны, а кому это поручат? С IBA у МОК жёсткий конфликт, который точно не будет разрешён за четыре года, а больше никого и нет. Александр Усик заявляет, что готов спасти олимпийский бокс, но пока это похоже просто на громкие заявления. Есть ещё World Boxing, но это просто искусственно созданный противовес IBA, который ещё не показал себя и точно не обладает тем же опытом и возможностями, что их оппоненты. Чтобы спасти олимпийский бокс, МОК нужно находить точки соприкосновения с IBA, вопрос в том, будут ли они этим заниматься?