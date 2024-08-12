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В сборной Казахстана по боксу уволили всех тренеров? В федерации сделали заявление

На официальном аккаунте Казахстанской федерации бокса был опубликован пост, в котором сообщалось об увольнении вице-президента КФБ Азиза Кожамбетова и всего тренерского состава сборной по боксу, сообщают Vesti.kz. Впрочем, публикация была практически сразу удалена.

Источник: Сали Сабиров

«В связи с неудовлетворительными результатами мужской национальной сборной Казахстана на Олимпийских играх в Париже сообщаем об освобождении следующих специалистов от занимаемых должностей: вице-президента Казахстанской федерации бокса Азиза Кожамбетова», — говорится в удаленном посте.

Также в «увольнительном» посте перечислен полный состав тренеров сборной:

главный тренер — Мырзагали Айтжанов;
старший тренер — Марат Джакиев;
тренер — Нуркен Андасов;
тренер — Нуржан Насанов;
тренер — Гани Ашкеев;
тренер — Ермек Ертаев;
тренер — Талгатбек Жакпеков;
тренер — Закир Сафиулин;
тренер — Азамат Макажанов;
тренер — Жамиль Жусип;
советник-тренер — Донатас Янюсявичус.

Пост провисел на странице федерации считанные секунды и затем был удален. Однако скрины поста быстро распространились в соцсетях.

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса так ответила на запрос Tengri Sport.

«Да, мы не подтверждаем данную публикацию. Изменения и перестановки в боксе будут, о которых мы сообщим в ближайшее время на официальных аккаунтах», — ответили в пресс-службе.

Напомним, мужская команда отправилась в Париж в полном составе (семь боксеров) и сумела завоевать лишь одну серебряную медаль, которую принес Нурбек Оралбай (до 80 кг).