В боксе на ОИ-2024 было что-то хорошее? Приятные открытия Парижа

В первую очередь это тотальное доминирование узбекистанских боксёров. Пять золотых медалей — это мощный результат. Последний раз так уничтожать соперников получалось у Кубы (те же пять золотых медалей в 2004 году). Но в те времена было 11 весовых категорий у мужчин. В этот раз у мужчин было семь весовых категорий. Узбекистан показал, что очень сильно прибавил в любительском боксе. Раньше их максимумом были три золота в 2016 году, а теперь Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Асадхуджа Муйдинхуджаев, Лазизбек Муллажонов и Баходир Джалолов впечатляюще проехались по всем соперникам. На сегодняшний день у Узбекистана однозначно одна из сильнейших школ любительского бокса.