Джалолов устроил ДТП на подаренном авто за золото Олимпиады

Напомним, мужская сборная Узбекистана по боксу была представлена во всех семи весах на олимпийском турнире, в пяти из них она взяла золото. Помимо Джалолова первое место заняли Хасанбой Дусматов (до 51 кг), Абдумалик Халоков (до 57 кг), Асадхужа Муйдинхужаев (до 71 кг) и Лазизбек Муллажонов (до 92 кг). При этом Дусматов и Джалолов стали двукратными олимпийскими чемпионами.