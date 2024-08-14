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Джалолов устроил ДТП на подаренном авто за золото Олимпиады

Боксер сборной Узбекистана Баходир Джалолов врезался в автомобиль ДПС. Ответственные органы пока не прокомментировали инцидент, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

По информации nova24.uz, инцидент произошел ночью в Ташкенте во время чествования спортсменов и их награждения. Олимпийский чемпион по боксу Баходир Джалолов получил подарок от Президента в виде 200 тысяч долларов, двухэтажного коттеджа и автомобиля Tahoe.

Спортсмен попытался выехать из парковки на новом автомобиле, окруженном людьми. Однако он не справился с управлением и врезался в машину сотрудника ДПС.

Напомним, мужская сборная Узбекистана по боксу была представлена во всех семи весах на олимпийском турнире, в пяти из них она взяла золото. Помимо Джалолова первое место заняли Хасанбой Дусматов (до 51 кг), Абдумалик Халоков (до 57 кг), Асадхужа Муйдинхужаев (до 71 кг) и Лазизбек Муллажонов (до 92 кг). При этом Дусматов и Джалолов стали двукратными олимпийскими чемпионами.