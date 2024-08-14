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Цена провала на Олимпиаде: Айтжанов и еще 10 тренеров уволены из сборной Казахстана по боксу

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов уволен со своего поста после выступления команды на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

Источник: Сали Сабиров

"В казахстанском боксе произошли кадровые изменения. Состоялся тренерский совет по итогам Олимпиады в Париже. Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы.

Решение Казахстанской федерации бокса согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Таким образом, произошли следующие изменения:

1. Освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

2. Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.

Новый тренерский состав будет представлен позже", — говорится в сообщении.

Напомним, мужская команда отправилась в Париж в полном составе (семь боксеров) и сумела завоевать лишь одну серебряную медаль, которую принес Нурбек Оралбай (до 80 кг).