Цена провала на Олимпиаде: Айтжанов и еще 10 тренеров уволены из сборной Казахстана по боксу

"В казахстанском боксе произошли кадровые изменения. Состоялся тренерский совет по итогам Олимпиады в Париже. Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы.
Решение Казахстанской федерации бокса согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Таким образом, произошли следующие изменения:
1. Освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.
2. Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.
Новый тренерский состав будет представлен позже", — говорится в сообщении.
Напомним, мужская команда отправилась в Париж в полном составе (семь боксеров) и сумела завоевать лишь одну серебряную медаль, которую принес Нурбек Оралбай (до 80 кг).