Кремлев сообщил, что врачи могут восстановить зрение на поврежденном глазу боксера Двали

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Врачи после двух операций могут восстановить зрение на поврежденном глазу боксера Дмитрия Двали. Об этом ТАСС рассказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.