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Кремлев сообщил, что врачи могут восстановить зрение на поврежденном глазу боксера Двали

Спортсмен перенес две операции.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Врачи после двух операций могут восстановить зрение на поврежденном глазу боксера Дмитрия Двали. Об этом ТАСС рассказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Ранее Кремлев сообщил ТАСС, что боксеру была проведена вторая операция на глазу.

«Мы ждем, чтобы его глаз начал чуть возрождаться, чтобы он начал видеть», — сказал Кремлев.

23-летнего чемпиона Европы (2024) и России (2022), а также бронзового призера чемпионата мира (2023) избили в Феодосии 28 июля. Позднее стало известно о задержании избивавших. Двали получил тяжелые травмы.