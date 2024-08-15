Данияр Елеусинов объявил о следующем бое: он возглавит вечер бокса

Последний раз Елеусинов боксировал 15 декабря 2023 года в Астане, где состоялся турнир «Ночь чемпионов ІВА». В его рамках казахстанец единогласным решением судей победил Джабулани Макхенсе (14−2, 7 КО) из ЮАР. Однако результат этого поединка не вошел в профессиональный рекорд боксеров.