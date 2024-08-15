«Не думаю, что россияне будут за меня». Тим Цзю снова будет биться за титул чемпиона мира

Так или иначе, боксёры уже не только договорились о поединке, но и активно раскручивают противостояние. В первую очередь это касается Цзю: «Русская боксёрская школа — это бо́льшая часть моего воспитания, поэтому я очень хочу подраться с русским. Это будет интересный бой… Есть поговорка: “Вы не хотите драться с советскими бойцами, потому что не знаете, чего от них ожидать”. У них у всех такие безумно сложные фамилии. Это невероятно опасные бойцы с пуленепробиваемым разумом. Надеюсь, что у меня будет именно такой следующий соперник. За кого будут болеть россияне в моем поединке с Муртазалиевым? Я горжусь своими русскими корнями. Но я родился и вырос в Австралии. Так что не думаю, что они выберут меня».