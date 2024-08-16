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Канело Альваресу решили устроить бой с лучшим боксером мира

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что американский боксер Теренс Кроуфорд (41−0, 31 КО) принял окончательное решение о следующем бое с мексиканцем Саулем Канело Альваресом (61−2−2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Турки Аль аш-Шейх сомневается в заинтересованности Кроуфорда в поединке с другими боксерами.

«Я не думаю, что Кроуфорд хочет драться с кем-то, кроме Канело», — цитирует Аль аш-Шейха «Чемпионат».

Канело выходил в ринг в мае против соотечественника Хайме Мунгии (43−1, 34 КО), которого победил судейским решением и этим самым защитил звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBF и The Ring во втором среднем весе. Возвращение Альвареса намечено на 14 сентября в Лас-Вегасе (США), где он разделит ринг с американцем пуэрториканского происхождения Эдгаром Берлангой (22−0, 17 КО).

Кроуфорд боксировал 4 августа в Лос-Анджелесе, когда по очкам победил Исраила Мадримова (10−1−1, 7 КО) из Узбекистана и отобрал у него титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе. Теренс — лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2023−2024).