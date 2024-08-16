Чемпионаты мира по боксу 2025 года пройдут в Сербии и Казахстане

«Выбор принимающих стран отражает нашу приверженность к расширению охвата бокса в глобальном масштабе. Обе страны имеют богатые боксёрские традиции и хорошо подготовлены к проведению мероприятий мирового уровня, а также к демонстрации впечатляющих спортивных результатов. Мы с нетерпением ждём возможности увидеть лучших спортсменов со всего мира, состязающихся на этих престижных турнирах IBA», — приводит слова главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва официальный сайт IBA.