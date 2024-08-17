Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх анонсировал дату реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри — 21 декабря.
Что нужно знать о втором бое между лучшими тяжеловесами современности?
Фьюри напился в баре спустя пару недель после боя с Усиком, но в июне вернулся к тренировкам
Дату 21 декабря впервые упомянули через две недели после первого боя, но официально утвердили только сейчас. «Реванш между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года. Бой пройдет в Эр-Рияде. Мир снова увидит исторический поединок. Мы продолжаем выполнять наши обязательства перед фанатами бокса», — написал в соцсетях Турки Аль эш-Шейх.
За прошедшие три месяца Фьюри напился в баре и выполз оттуда на коленях, но быстро вернулся в зал и бросал вызовы Усику уже в июне: «Мне придется нокаутировать его, потому что я не выиграю решением. Это прискорбно, ведь просто выиграть бой — уже сложная задача. Не говоря уже сделать это досрочно. Но я уверен в себе и с нетерпением жду вызова. Я слышал, что у него сломаны челюсть и глазница. Александр, приводи себя в порядок. Увидимся в декабре».
Усик снялся в кино с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, готовился к футбольному дебюту в еврокубках (который не состоялся), слетал в Лондон на бой Джойс — Чисора, поддержал участников Олимпиады в Париже и гарантировал украинским боксерам солидные гонорары за призовые места (Александр Хижняк получит $100 тысяч за золото). Только после Олимпиады появилось фото возвращения Усика к тренировкам.
Факты о реванше: возможная встреча с Джошуа и исторический заход Фьюри за поясом
• Бой пройдет за три пояса — в июне Усик освободил титул IBF, который теперь принадлежит Даниэлю Дюбуа;
• Реванш — контрактное обязательство боксеров вне зависимости от исхода первого боя. Но никто не говорил про трилогию в случае победы Фьюри;
• Для Усика это вторая дилогия в карьере (первая — с Джошуа), у Фьюри уже две трилогии (с Уайлдером и Чисорой);
• Если Фьюри победит в реванше, то станет третьим трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке после Леннокса Льюиса и Виталия Кличко. Но Энтони Джошуа может сделать это на три месяца раньше;
• Интервал между первым и вторым боями Усик — Фьюри составит семь месяцев. Это меньше, чем в дилогии Льюис — Холифилд (восемь месяцев), Холифилд — Тайсон (восемь месяцев), Боу — Холифилд (неполные 12 месяцев между первыми двумя встречами);
• Суммарный возраст боксеров на момент реванша — 73 года (Усику — 37 лет, Фьюри — 36). Через месяц после второго боя Усику исполнится 38. Суммарный возраст Майка Тайсона и Леннокса Льюиса в день боя без учета количества месяцев — 72 года;
• Если Усик победит Фьюри во второй раз, то может провести третий бой с Энтони Джошуа. В таком случае это будет объединительный поединок за абсолютное чемпионство.
«Мне бы не хотелось проводить реванши. Но после того, как я снова одолею Фьюри, а Джошуа победит Дюбуа, то, конечно, появится идея провести третий бой. Как мне кажется, у меня нет права отказать Энтони в третьем бою, поскольку он согласился на два поединка со мной. Благодаря ему моя популярность и известность в мире выросли. Поэтому, если он победит Дюбуа, я готов дать ему третий бой», — сказал Усик;
• Усик — снова фаворит у букмекеров, но разрыв в коэффициентах аналогичен первому бою;
• Александр Усик проведет второй бой за календарный год впервые с 2018 года и первый раз — за время выступлений в тяжелом весе. Фьюри провел два боя в 2022-м — между ними успел уйти на пенсию и вернуться;
• Половина боев Усика на профессиональном ринге — титульные (11 из 22). У Фьюри — 7 из 36;
• Реванш с Фьюри станет для Усика шестым боем подряд против британцев. Счет противостояния в профи — 6−0.
Денис Дорофеев