Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?

За прошедшие три месяца Фьюри напился в баре и выполз оттуда на коленях, но быстро вернулся в зал и бросал вызовы Усику уже в июне: «Мне придется нокаутировать его, потому что я не выиграю решением. Это прискорбно, ведь просто выиграть бой — уже сложная задача. Не говоря уже сделать это досрочно. Но я уверен в себе и с нетерпением жду вызова. Я слышал, что у него сломаны челюсть и глазница. Александр, приводи себя в порядок. Увидимся в декабре».