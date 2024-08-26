«Мне интересны только два боя». Усик готовится к завершению карьеры

Тоже ожидаемо — реванш с Фьюри уже назначен и не состоится лишь в случае каких-то диких форс-мажоров. А с Джошуа точно будет очень громкий поединок. Правда, тут многое зависит от Эй Джея. Если он возьмёт титул IBF в поединке с Даниэлем Дюбуа, то его поединок с Усиком в любом случае будет иметь смысл. А если Александр ещё и пояса свои защитит, то их трилогия с Джошуа будет за абсолютное чемпионство, а это огромные деньги. Больше, чем с Фьюри, потому что нет в тяжах человека, который продаёт PPV лучше, чем Энтони. Если он умудряется продать больше миллиона платных просмотров, проводя проходной бой с Чарльзом Мартином, то можно лишь вообразить, какой выхлоп будет, когда Джошуа подерётся за абсолютное чемпионство, ещё и с тем, кто уже дважды его побил.