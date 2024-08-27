Боксер Вадим Туков: Олимпиада превращается в большой балаган

«Я не знаю точно, что там и как. Специально не хочу копаться в этой грязи. Видел только то, что попадалось. Мне это всё не нравилось. Такая политика, всё это мракобесие… МОК таким образом пытается привлечь внимание к Олимпиаде. Но всё это только отталкивает. Раньше Олимпиада считалась образцово-показательным соревнованием. А сейчас она превращается в большой балаган», — сказал Туков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.