С братьев Цзю сбили лоск. Смена тактики — путь в никуда

Вопросы вызывало и последнее выступление Тимофея. Он получил жуткую сечку, когда столкнулся головой с локтем оппонента. А затем 10 раундов боксировал на морально-волевых. Но чувствовалось, что «старый» Тим делать так вряд ли бы стал. Он с удовольствием был готов броситься в атаку, снося всё на своём пути. И, возможно, именно размен и рубка помогли бы ему финишировать Фундору. Особенно в тот момент, когда стало понятно, что по очкам этот поединок вряд ли получится выиграть. Но даже в заключительных раундах Тим был осторожен. Возможно, это было связано с большим количеством потерянной крови. Но не стоит исключать и того, что, вероятно, такая тактика была выбрана изначально.