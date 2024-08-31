Кевин Джонсон хочет провести еще несколько боев до конца года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский боксер Кевин Джонсон хочет провести еще несколько поединков в 2024 году. Об этом он рассказал ТАСС.
Джонсон в пятницу победил ирландца Шона Тернера решением судей в Череповце Вологодской области.
«Я хочу провести еще несколько боев. Я в самом расцвете сил, готов выступать и побеждать. Благодарю россиян, которые меня поддерживают», — сказал Джонсон.
Джонсону 44 года, он родился в США, провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года он проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе.