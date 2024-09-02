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Батыр Джукембаев анонсировал возвращение на ринг

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (23−1, 17 КО) опубликовал видео в своих соцсетях, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В публикации видео, где казахстанец находится в ринге, написано «Скоро». Ранее сообщалось, что Джукембаев вернется на ринг в первой половине осени.

По информации источника, близкого к команде, поединок казахстанца может состоятся в США в сентябре или октябре. Отмечается, что боксер скоро приступит к тренировочному лагерю. Имя его соперника еще неизвестно.

Если бой состоится в США, то он станет четвертым подряд в этой стране. До этого Батыр выступал в Канаде и Казахстане.

Отметим, что сейчас Джукембаеву принадлежит пояс WBA Continental North Americas. Напомним, что свой последний бой Джукембаев провел 22 мая в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда досрочно победил украинца Ивана Редкача (24−7−1, 19 КО).