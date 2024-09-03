«Усика побить очень легко». Экс-чемпион мира дал совет Тайсону Фьюри

«Тайсон Фьюри может побить Усика трижды за одну ночь, следуя одному очень простому плану. Усика очень легко побить. Надо просто использовать свои размеры, свое преимущество в габаритах. Я верю, что Фьюри победит в реванше. И не просто победит — нокаутирует Усика», — заявил Сондерс в интервью TalkSPORT.