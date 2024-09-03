«Усика побить очень легко». Экс-чемпион мира дал совет Тайсону Фьюри

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
«Тайсон Фьюри может побить Усика трижды за одну ночь, следуя одному очень простому плану. Усика очень легко побить. Надо просто использовать свои размеры, свое преимущество в габаритах. Я верю, что Фьюри победит в реванше. И не просто победит — нокаутирует Усика», — заявил Сондерс в интервью TalkSPORT.
Титульный реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет в Саудовской Аравии 21 декабря.