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«Усика побить очень легко». Экс-чемпион мира дал совет Тайсону Фьюри

Прославленный британский боксер, бывший чемпион мира Билли Джо Сондерс высказался о предстоящем титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Источник: Getty Images

В мае Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Тайсон Фьюри может побить Усика трижды за одну ночь, следуя одному очень простому плану. Усика очень легко побить. Надо просто использовать свои размеры, свое преимущество в габаритах. Я верю, что Фьюри победит в реванше. И не просто победит — нокаутирует Усика», — заявил Сондерс в интервью TalkSPORT.

Титульный реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет в Саудовской Аравии 21 декабря.