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«У меня нет слов», или как Алимханулы потерял 60 миллионов

Действующий чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15−0, 10 КО) снова оказался в неприятной ситуации, из-за которой лишился кругленькой суммы, сообщают Vesti.kz.

Источник: AP 2023

Ранее стало известно, что промоутерская компания Top Rank, ведущая дела Алимханулы, проиграла торги по организации его титульного поединка. Их выиграли представители обязательного претендента — новозеландского боксера российского происхождения Андрея Михайловича (21−0, 13 КО) из No Limit Boxing.

Что примечательно, судьбу аукциона решила всего одна тысяча долларов. В частности, Тop Rank предложили 350 тысяч долларов, а No Limit Boxing перебили ее суммой в 351 тысячу долларов.

Таким образом, 65 процентов призового фонда достанутся чемпиону Алимханулы. То есть, гарантированный гонорар казахстанца составит 228 150 долларов (110 миллионов тенге). Остальные 35 процентов получит Михайлович. А это 122 850 долларов.

Сам Алимханулы остался недоволен исходом торгов, о чем оповестил в соцсетях.

«У меня нет слов! Что это такое?», — обратился казахстанец к Top Rank и его представителям Бобу Аруму и Карлу Моретти.

И его негодование можно понять. Ведь изначально, Жанибек должен был получить за этот бой 350 тысяч долларов (169 миллионов тенге). Причем поединок против Михайловича должен был состояться еще в июле, однако он сорвался в последний момент, по сути, по вине казахстанца — чемпион попал в больницу из-за проблем с весогонкой.

После этого были объявлены новые торги по запросу IBF, итоги которых известны. Теперь Алимханулы предстоит сделать выбор, учитывая низкий гонорар.

Отметим, что Алимханулы не дрался с тех пор, как объединил титулы IBF и WBO в среднем весе, когда в октябре нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтиери, который имел рекорд 21−0−1 на момент их объединительного боя.

Михайлович же так или иначе выйдет на свой первый титульный бой в карьере. Это будет либо бой с Алимханулы, либо бой за вакантный титул IBF в среднем весе против назначенного претендента.