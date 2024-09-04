«У меня нет слов», или как Алимханулы потерял 60 миллионов

И его негодование можно понять. Ведь изначально, Жанибек должен был получить за этот бой 350 тысяч долларов (169 миллионов тенге). Причем поединок против Михайловича должен был состояться еще в июле, однако он сорвался в последний момент, по сути, по вине казахстанца — чемпион попал в больницу из-за проблем с весогонкой.