«У меня нет слов», или как Алимханулы потерял 60 миллионов

Ранее стало известно, что промоутерская компания Top Rank, ведущая дела Алимханулы, проиграла торги по организации его титульного поединка. Их выиграли представители обязательного претендента — новозеландского боксера российского происхождения Андрея Михайловича (21−0, 13 КО) из No Limit Boxing.
Что примечательно, судьбу аукциона решила всего одна тысяча долларов. В частности, Тop Rank предложили 350 тысяч долларов, а No Limit Boxing перебили ее суммой в 351 тысячу долларов.
Таким образом, 65 процентов призового фонда достанутся чемпиону Алимханулы. То есть, гарантированный гонорар казахстанца составит 228 150 долларов (110 миллионов тенге). Остальные 35 процентов получит Михайлович. А это 122 850 долларов.
Сам Алимханулы остался недоволен исходом торгов, о чем оповестил в соцсетях.
«У меня нет слов! Что это такое?», — обратился казахстанец к Top Rank и его представителям Бобу Аруму и Карлу Моретти.
И его негодование можно понять. Ведь изначально, Жанибек должен был получить за этот бой 350 тысяч долларов (169 миллионов тенге). Причем поединок против Михайловича должен был состояться еще в июле, однако он сорвался в последний момент, по сути, по вине казахстанца — чемпион попал в больницу из-за проблем с весогонкой.
После этого были объявлены новые торги по запросу IBF, итоги которых известны. Теперь Алимханулы предстоит сделать выбор, учитывая низкий гонорар.
Отметим, что Алимханулы не дрался с тех пор, как объединил титулы IBF и WBO в среднем весе, когда в октябре нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтиери, который имел рекорд 21−0−1 на момент их объединительного боя.
Михайлович же так или иначе выйдет на свой первый титульный бой в карьере. Это будет либо бой с Алимханулы, либо бой за вакантный титул IBF в среднем весе против назначенного претендента.