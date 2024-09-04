Стала известна дата боя Тима Цзю с Бахрамом Муртазалиевым

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Поединок между российским боксером Бахрамом Муртазалиевым и австралийцем Тимом Цзю за титул Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе пройдет 19 октября в Орландо (США), сообщается в аккаунте промоутерской компании No Limit Boxing в соцсети Х.
Муртазалиев является чемпионом организации в первом среднем весе. На счету 31-летнего боксера 22 победы и ни одного поражения.
Тиму Цзю 29 лет, он одержал на профессиональном ринге 24 победы (17 — нокаутом) при одном поражении. Спортсмен является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Свое единственное поражение боксер потерпел в конце марта в бою с американцем Себастьяном Фундорой.