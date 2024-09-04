Стала известна дата боя Тима Цзю с Бахрамом Муртазалиевым

Тиму Цзю 29 лет, он одержал на профессиональном ринге 24 победы (17 — нокаутом) при одном поражении. Спортсмен является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Свое единственное поражение боксер потерпел в конце марта в бою с американцем Себастьяном Фундорой.