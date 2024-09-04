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Стала известна дата боя Тима Цзю с Бахрамом Муртазалиевым

Боксер Тим Цзю проведет бой с Бахрамом Муртазалиевым 19 октября в США.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Поединок между российским боксером Бахрамом Муртазалиевым и австралийцем Тимом Цзю за титул Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе пройдет 19 октября в Орландо (США), сообщается в аккаунте промоутерской компании No Limit Boxing в соцсети Х.

Муртазалиев является чемпионом организации в первом среднем весе. На счету 31-летнего боксера 22 победы и ни одного поражения.

Тиму Цзю 29 лет, он одержал на профессиональном ринге 24 победы (17 — нокаутом) при одном поражении. Спортсмен является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Свое единственное поражение боксер потерпел в конце марта в бою с американцем Себастьяном Фундорой.