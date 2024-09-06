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Нганну назвал победителя в предстоящем бое Майка Тайсона и Джейка Пола

Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, выступающий под эгидой PFL в тяжёлой весовой категории, поделился мнением о предстоящем поединке между прославленным боксёром Майком Тайсоном и Джейком Полом.

Источник: Getty Images

Бой должен состояться 15 ноября. Нганну выступил в подкасте Пола.

«Сможет ли Майк надраться мне задницу? Да, я верю в это. Послушай, я видел, как Тайсон двигается. Он по-прежнему очень хорош. В любом случае Майк Тайсон победит тебя. Мы говорим о Майке, братан. Майк — это нечто другое. Он пример для подражания», — сказал Нганну.

Изначально бой между Джейком и Майком должен был состояться 20 июля, но его перенесли из-за состояния здоровья Тайсона. Отметим, что поединок будет носить статус официального. Отметим, что 30 июня Тайсону исполнилось 58 лет.