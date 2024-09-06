Нганну назвал победителя в предстоящем бое Майка Тайсона и Джейка Пола

«Сможет ли Майк надраться мне задницу? Да, я верю в это. Послушай, я видел, как Тайсон двигается. Он по-прежнему очень хорош. В любом случае Майк Тайсон победит тебя. Мы говорим о Майке, братан. Майк — это нечто другое. Он пример для подражания», — сказал Нганну.