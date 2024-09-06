Разбил мощного аргентинца за пять минут! Атаев деклассировал соперника и стал чемпионом

Атаев (6−0, 4 KOs) не так давно выступает на профессиональном уровне. Но пока делает это абсолютно безупречно. И чаще всего просто уничтожает оппонентов досрочно. Поэтому и теперь от него ждали очень яркого выступления. Кроме того, Шарабутдин уже успел добраться до своего титула. Атаев — чемпион мира среди профессионалов по версии IBA. Поэтому на него оказывалось дополнительное эмоциональное давление. Но и оппозиция подобралась крепкая. Суарес (19−2, 18 KOs) славился своим нокаутирующим ударом, а также неуступчивостью. Поэтому для Шарабутдина противостояние должно было стать серьёзной проверкой на прочность.