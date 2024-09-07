Нганну подозревает, что организаторы отравили его перед боем с Джошуа

«Всё началось ещё на медиа-днях. Мне называли одно время — я выходил из номера, приезжал, а ещё ничего не было готово. И так было не один раз. Приходилось ждать часами некоторый мероприятий и конференций. Это изматывало психологически и утомляло физически.



В день боя тоже были странности. Мы прибыли на арену в 22:45, а продюсер подошёл к нам и сказал, что трансляция задерживается и бой начнется примерно в 1:45. Сидел в раздевалке, ждал, мне было жарко, я пил воду и чуть не уснул. Где-то в 01:30 я увидел прибытие Джошуа на стадион. Он не мог приехать к этому времени, если бой ожидался в час ночи или 1:45, как мне сказали.



Бой начался в 4 часа. Но всё время я чувствовал себя плохо. В первом раунде я пропустил удар, но он был слабый и приглушен моей перчаткой. Но как только оказался в углу и услышал голоса секундантов… смотрел на них и видел, что они находятся рядом, но голоса как будто доносились с расстояния в несколько миль.



На мой взгляд, всё дело в воде. Воду принесли туда организаторы. Было большой ошибкой с моей стороны пить её… Но когда долго ждёшь в раздевалке, туда приходит человек, чтобы взять анализ мочи, или ты начинаешь разминаться и потеешь, то неизбежно будешь пить воду… Я знаю множество бойцов, которые говорят, что всегда приносят воду с собой и не пьют то, что им предоставляют организаторы. И они даже боксируют не на самом высоком уровне… Не предполагал, что в боксе можно столкнуться с таким коварством», — приводит слова Нганну издание Allboxing.