«Ты меня ненавидишь, хотя даже не знаком со мной». Иман Хелиф обратилась к Илону Маску

«Ты меня ненавидишь, хотя даже не знаком со мной. Не понимаю, почему ты вёл эту [дискредитирующую] кампанию против меня. Ты был несправедлив ко мне, к моей семье, к моей матери. В течение всего этого времени моя мама каждый день ходила в больницу [из-за стресса]. Не понимаю, почему мир ведёт себя так в наши дни. Но я преодолела этот этап. Надеюсь стать ещё сильнее в будущем и вернуться с ещё большей мотивацией», — приводит слова Иман Хелиф портал RMC Sport.