«Бои Канело не покупают». Популярность Сауля Альвареса — миф?

И при всём при этом Канело всё равно остаётся одним из самых успешных боксёров, который держит высокий уровень во всех своих поединках. Да, он не продаёт больше миллиона трансляций, но в последнее время такие цифры показывают совсем единичные бои. Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика собрал 1,5 млн — и это при условии, сколько средств и сил потратили на раскрутку этого боя, да и вывеска уже говорила сама за себя. На фоне этого 520 тысяч платных трансляций, собранных в поединке с никому не известным за пределами Мексики Хайме Мунгией, вполне себе неплохо выглядят — согласитесь?