Промоутеры хотят предусмотреть реванш в бою Бивол — Бетербиев

В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Он владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. В активе 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом), ни одного поражения, он является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.