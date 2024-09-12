Промоутеры хотят предусмотреть реванш в бою Бивол — Бетербиев

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Промоутеры хотят предусмотреть реванш в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Об этом ТАСС рассказали организаторы поединка, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии.
«Реванш не предусмотрен контрактом, но промоутеры планируют его организовать вне зависимости от победителя. Локация та же — Саудовская Аравия», — сказал собеседник агентства.
В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Он владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. В активе 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом), ни одного поражения, он является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.