Бокс в России жив или мертв? Интервью с главным промоутером страны

— Насколько сложно было проводить переговоры с WBA и IBF? Есть стереотип, что боксёрские организации погрязли в бюрократии и коррупции.

— По поводу коррупции и бюрократии — это, конечно, скорее преувеличение. Я в боксёрском бизнесе 25 лет, и отношения со всеми организациями всегда были отличными. Даже когда началась сложная политическая ситуация, я всё равно продолжал со всеми общаться. Все говорили, что любят и уважают нас, но вернуться смогут, только когда ситуация изменится. Нужен был первый шаг, и его сделала WBA. Хотя данную организацию принято как раз ругать. А уже следом пошла IBF, у которой статус самой принципиальной.