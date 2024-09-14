Бывшего обладателя пояса WBC Дрозда подозревают в употреблении допинга

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд временно отстранен из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют материалы Международного агентства допинг-тестирования (ITA), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Дрозд временно отстранен с 9 сентября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение антидопинговых правил зафиксировано 28 сентября 2014 года. Днем ранее Дрозд в Москве отобрал титул чемпиона мира по версии WBC у поляка Кшиштофа Влодарчика.
По информации ТАСС, самому Дрозду и ответственным российским организациям не поступала данная информация.
Дрозду 45 лет, он объявил о завершении профессиональной карьеры в конце 2017 года. Он владел чемпионским поясом WBC в 2014—2015 годах, один раз защитив его.