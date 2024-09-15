Джошуа раскрыл, чему его научили два поражения от Усика

«Я всегда знал, что могу причинить сопернику боль и нанести ему урон. Но в тяжелом весе на это способны все, поэтому бои тяжеловесов так популярны. Тут нельзя расслабляться ни на секунду. И после поражения от Усика я всерьез задумался.



Я подумал: “Что я смогу предложить, если противника не будет смущать моя сила?” Поэтому я решил, что надо стать более универсальным боксером и разносторонним атлетом.



С таким отношением я подошел к бою с Нганну. Он здоровый парень, поэтому мне пришлось бы очень тяжело, если бы я полагался только на мощь. Я попытался прокачать свой боксерский IQ. Благодаря этому прогрессу я и сумел разобрать его на части», — цитирует Джошуа Boxing Scene.