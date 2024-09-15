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Боксер Сауль Альварес защитил три титула чемпиона мира

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Мексиканец Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 76,2 кг.

Источник: AP 2023

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у пуэрториканца Эдгара Берланги решением судей.

34-летний Альварес в седьмой раз защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA и в пятый — WBO. Ранее мексиканец был лишен звания абсолютного чемпиона мира после того, как Международная боксерская федерация (IBF) отобрала у него пояс из-за отказа проводить обязательную защиту против кубинца Уильяма Скалла. Альварес завоевал звание абсолютного чемпиона мира в 2021 году и трижды его защищал. А в 2022 году проиграл россиянину Дмитрию Биволу и не сумел завоевать пояс чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. В послужном списке мексиканца теперь 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.

Ранее Альварес владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем — в весовой категории до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях — до 69,9 кг, до 72,6 кг, до 76,2 кг и до 79,38 кг.

27-летний Берланга потерпел первое поражение в карьере при 22 победах (17 нокаутом). Он впервые боксировал за титулы чемпиона мира, ранее владев лишь пояс чемпиона Северной Америки по версии WBO. Пуэрториканец первые 16 поединков в карьере выиграл нокаутом в первом раунде.