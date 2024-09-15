Боксер Сауль Альварес защитил три титула чемпиона мира

34-летний Альварес в седьмой раз защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA и в пятый — WBO. Ранее мексиканец был лишен звания абсолютного чемпиона мира после того, как Международная боксерская федерация (IBF) отобрала у него пояс из-за отказа проводить обязательную защиту против кубинца Уильяма Скалла. Альварес завоевал звание абсолютного чемпиона мира в 2021 году и трижды его защищал. А в 2022 году проиграл россиянину Дмитрию Биволу и не сумел завоевать пояс чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. В послужном списке мексиканца теперь 62 победы (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.