Грандиозный бокс в Лондоне, бой Олега Фомичева. Главные поединки недели

Конечно, главный бой лондонского ивента — именно то, ради чего и соберутся тысячи и тысячи человек на стадионе «Уэмбли». Даже титулы не так важны: ключевое, что в ринге встретятся два классных тяжеловеса и могучих рубаки, которые точно устроят зрелище высочайшего класса. Тот, кто выиграет схватку, заберёт чемпионский пояс IBF и наверняка будет претендовать на встречу с победителем второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Ставки очень высоки.