О причинах произошедшего официально не сообщается. Одна из версий в свете исторических событий связана с мобилизацией на Украине. Не так давно глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказывался однозначно: «Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: “Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?”.



Киев сообщил нам, что вы хотите вернуть украинцев, что вам нужны налогоплательщики, нужны люди, работающие на заводах. Но также вам нужны люди, чтобы заменить солдат, которые сейчас на линии фронта».