Усик сделал первое заявление после задержания в Польше

Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе депутат парламента Украины Жан Беленюк сообщил, что Усика задержали в аэропорту польского Кракова. Он опубликовал видео, на которых сотрудники правопорядка сопровождают закованного в наручники Усика. Позднее супруга боксера Екатерина Усик заявила, что ее мужа отпустили.
«Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии», — написал Усик в сториз в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
В ночь на 19 мая Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Украинец тогда сохранил пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Позднее украинец освободил пояс IBF. Ожидается, что Усик проведет реванш против Фьюри 21 декабря в Эр-Рияде, на кону будут стоять оставшиеся у украинца пояса.
Усику 37 лет, он ни разу не проигрывал в профессиональной карьере (22 победы).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.