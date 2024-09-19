Кремлев заявил, что попытки нападок на членов IBA не удались

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Члены Международной ассоциации бокса (IBA) подвергались нападкам и призывам выходить из состава организации. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент IBA Умар Кремлев.
«Планировались нападки на членов IBA, [их] призывали выходить из состава организации. Но все эти нападки не получились», — сказал Кремлев.
В июне 2023 года сессия Международного олимпийского комитета (МОК) большинством голосов исключила IBA олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК.
Кремлев возглавляет IBA с конца 2020 года. Организация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений.