Кремлев заявил, что попытки нападок на членов IBA не удались

В июне 2023 года сессия Международного олимпийского комитета (МОК) большинством голосов исключила IBA олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК.