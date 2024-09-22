Британский боксер Дюбуа завоевал титул чемпиона мира IBF

В активе 34-летнего Джошуа теперь 28 побед (25 нокаутом), 4 поражения. Он прервал серию из четырех побед после после двух поединков с украинцем Александром Усиком. В первом, прошедшем в Лондоне в сентябре 2021 года, британец проиграл решением судей и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF. Второй бой, прошедший в августе 2022 года, также завершился победой решением судей Усика, защитившего титула чемпиона мира по трем престижным версиям. После этого Джошуа победил американца Джермейна Франклина решением судей, финна Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде, шведа Отто Валлина техническим нокаутом в пятом раунде и француза Фрэнсиса Нганну нокаутом во втором раунде. Усик в июне этого года освободил титул чемпиона мира IBF.