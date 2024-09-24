Время перемен. Старым звездам королевского веса пора на покой

«Каждый раз, когда Эй Джей выходит в ринг, Эдди Хирн зарабатывает огромные деньги. В команде Эй Джея есть люди, которые зарабатывают огромные деньги каждый раз, когда он дерётся. Я не знаю, в каком он физическом состоянии. Никогда не видел его МРТ. Уверен, найдутся люди, которые скажут, что с его МРТ полный порядок. Но я был бы рад, если бы он сделал полный неврологический скрининг с кем-то вроде Маргарет Гудман. Я действительно был обеспокоен, увидев, как он отреагировал на первый сильный удар, пропущенный от Дюбуа. Я могу просто смотреть и съёживаться каждый раз, когда вижу, как Энтони Джошуа получает удар в голову. Джошуа, который поднялся с канваса, чтобы победить Владимира Кличко, больше не существует», — грустно констатировал известный обозреватель Томас Хаузер, и с ним хочется согласиться.