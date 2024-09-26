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Казахстан вышел из IBA? В федерации бокса сделали заявление

Казахстанская федерация бокса приняла важное решение в результате долгих обсуждений и анализа. Она подала официальную заявку на вступление в World Boxing, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Источник: Olympic.kz

Данное решение напрямую связано с олимпийским будущим отечественных боксеров.

«Сейчас вопрос сохранения бокса в олимпийской программе обсуждается на уровне МОК. Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, чтобы сохранить бокс в программе Олимпийских игр. Мы верим, что данное решение повлияет на дальнейшее развитие бокса.

На встрече с председателем Олимпийской комиссии World Boxing, президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным обсудили перспективы развития отечественного бокса», — заявил президент КФБ Шахмурат Муталип.

World Boxing — Международная федерация бокса, созданная в апреле 2023 года. В настоящее время в нее входят национальные федерации 44 стран. Она была создана в качестве альтернативы IBA (Международная ассоциация бокса).

Напомним, в июне 2023 года IBA была лишена признания МОК по причине неспособности провести реформы в области управления, финансов и этики. Организация, ранее называвшаяся AIBA, с 2019 года отстранена от участия в организации турниров по боксу на Олимпийских играх.

МОК также заявил, что боксеры из национальных федераций, являющихся членами IBA, не будут допущены к участию в Играх-2028.