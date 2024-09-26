Казахстан вышел из IBA? В федерации бокса сделали заявление

«Сейчас вопрос сохранения бокса в олимпийской программе обсуждается на уровне МОК. Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, чтобы сохранить бокс в программе Олимпийских игр. Мы верим, что данное решение повлияет на дальнейшее развитие бокса.



На встрече с председателем Олимпийской комиссии World Boxing, президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным обсудили перспективы развития отечественного бокса», — заявил президент КФБ Шахмурат Муталип.