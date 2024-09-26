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Геннадий Головкин прокомментировал своё назначение на пост главы организации World Boxing

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг), а ныне президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин прокомментировал своё назначение на пост главы Олимпийской комиссии при организации World Boxing.

Источник: РИА "Новости"

"Для меня лично, как и для всего Казахстана и спортивного мира, важно сохранить бокс как олимпийский вид спорта, и это станет для меня важнейшим приоритетом работы. Я также намерен тесно сотрудничать с Международным Олимпийским комитетом в вопросах приверженности бокса олимпийским ценностям честности, справедливости и прозрачности.

Уверен, что мой опыт профессионального спортсмена поможет выстроить системную работу внутри World Boxing, и совместными усилиями мы сможем придать развитию бокса новый импульс, но впереди нам предстоит еще многое сделать", — приводит слова Геннадия пресс-служба НОК Казахстана.