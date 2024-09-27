Головкин встретился с тренерами сборной Казахстана по боксу

Глава НОК впервые провел очную встречу с тренерским штабом сборной Казахстана после участия в Олимпийских играх-2024, состоявшихся в Париже (Франция). Геннадий Головкин узнал о текущем состоянии боксеров, принимавших участие в Олимпиаде. Тренерский штаб, в свою очередь, рассказал о ходе проведения текущих сборов в рамках подготовки к ближайшим турнирам.