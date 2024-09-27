Головкин встретился с тренерами сборной Казахстана по боксу

Отмечается, что в ней приняли участие президент НОК Геннадий Головкин, генеральный секретарь Алимжан Акаев, глава КФБ Шахмурат Муталип, исполнительный директор Рауан Игенев, а также главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов и старший тренер Аскар Еркебаев.
Глава НОК впервые провел очную встречу с тренерским штабом сборной Казахстана после участия в Олимпийских играх-2024, состоявшихся в Париже (Франция). Геннадий Головкин узнал о текущем состоянии боксеров, принимавших участие в Олимпиаде. Тренерский штаб, в свою очередь, рассказал о ходе проведения текущих сборов в рамках подготовки к ближайшим турнирам.
В планах у сборной участие в международных соревнованиях памяти Каракозы Абдалиева и чемпионате Казахстана. По словам Кайрата Сатжанова и Аскара Еркебаева, результаты этих турниров будут напрямую влиять на формирование составов команд.
Напомним, ранее Головкин получил должность в World Boxing. Также был избран новый генсек НОК.