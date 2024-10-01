Чемпион Азии из Казахстана вырвал победу в бою с двумя нокдаунами

В ¼ финала весовой категории до 80 килограммов казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет встречался с соотечественником Нурсултаном Бейсенбаевым.
По ходу поединка Бейсенбаев дважды побывал в нокдауне. Кулахмет, смотревшийся предпочтительнее, одержал победу единогласным решением судей.
Напомним, Кулахмет становился чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019.
Добавим, что Кулахмет выступает на профи-ринге, где провел восемь боев, в которых одержал семь побед (пять досрочных) и потерпел одно поражение.