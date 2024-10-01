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Чемпион Азии из Казахстана вырвал победу в бою с двумя нокдаунами

В Шымкенте проходит международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Каракозы Абдалиева, сообщают Vesti.kz.

Источник: Olympic.kz

В ¼ финала весовой категории до 80 килограммов казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет встречался с соотечественником Нурсултаном Бейсенбаевым.

По ходу поединка Бейсенбаев дважды побывал в нокдауне. Кулахмет, смотревшийся предпочтительнее, одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, Кулахмет становился чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019.

Добавим, что Кулахмет выступает на профи-ринге, где провел восемь боев, в которых одержал семь побед (пять досрочных) и потерпел одно поражение.